Добрый день! Есть готовый сайт на Wordpress. Необходимо: 1.На главной в нижней части добавить три блока: а.Новости б.Статьи в.Социальные сети(по аналогии с http://www.ria.ru/ в правой части ...
Для разбирающихся в NetCat
Нужно поправить глюк с правами на редактирование товаров в каталоге, до этого работало все нормально, но вдруг при редактировании стало выдавать: "недостаточно прав для редактирования"
я думаю (хотя может и ошибаюсь) там работы на полчаса.
по стоимости не знаю – предлагайте сами.
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