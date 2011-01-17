Для разбирающихся в NetCat

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки95 просмотров

Нужно поправить глюк с правами на редактирование товаров в каталоге, до этого работало все нормально, но вдруг при редактировании стало выдавать: "недостаточно прав для редактирования"

я думаю (хотя может и ошибаюсь) там работы на полчаса.

по стоимости не знаю – предлагайте сами.

14 лет назад
kot-obormot
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров