Для разбирающихся в NetCat

Нужно поправить глюк с правами на редактирование товаров в каталоге, до этого работало все нормально, но вдруг при редактировании стало выдавать: "недостаточно прав для редактирования"

я думаю (хотя может и ошибаюсь) там работы на полчаса.

по стоимости не знаю – предлагайте сами.