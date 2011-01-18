Повесить сайт на Bitrix

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Закрыт4 заявки178 просмотров

Приветствую!

Есть готовые шаблоны, которые необходимо прикрутить к Битриксу.

Сроки: 2 дня. Ничего сложно нет.

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ICQ: семь три семь три два два

Гари.

14 лет назад
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров