Исправить ошибки на сайте Joomla! 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок189 просмотров

Необходимо исправить ошибки на сайте и доработать в соответствии с ТЗ.

Только для фрилансеров с большим опытом работы с Joomla! (версия Joomla! 1.5)

ТЗ вышлю.

Писать сюда или в ЛС.

Joomla
14 лет назад
W_Att
Тимур 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров