Есть сайт-визитка, нужно на его основе сделать тему для Drupal 6 (2 колонки, возможно, дополнительные блоки сверху и снизу). Можно взять уже существующую тему (Garland или другую) и переделать. Если нужно посмотреть на ...
Исправить ошибки на сайте Joomla! 1.5
Необходимо исправить ошибки на сайте и доработать в соответствии с ТЗ.
Только для фрилансеров с большим опытом работы с Joomla! (версия Joomla! 1.5)
ТЗ вышлю.
Писать сюда или в ЛС.
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