В связи с переводом одного из наших сайтов на Drupal (пожелание заказчика) мы ищем консультанта по этой системе, готового поделиться опытом, навыками и пониманием. Ничего писать не требуется, просто рассказываете, отвечаете на ...
Система бронирования для CMS Joomla
Сайт: www.barcelonainfocus.com
Нужна форма бронирования, которую можно подключать к разным единицам, меняя и задавая новые параметры бронирования.
Форма бронирования должна быть с календарем, с возможностью открывать и закрывать даты и привязывать к ним цены.
То есть, в зависимости от даты цены устанавливаются разные.
Нужно автоматическое подтверждение брони на мэйл администратору и клиенту.
К бронированию будет впоследствии привязываться система оплаты.
Спасибо
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