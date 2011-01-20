Система бронирования для CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки152 просмотра

Сайт: www.barcelonainfocus.com

Нужна форма бронирования, которую можно подключать к разным единицам, меняя и задавая новые параметры бронирования.

Форма бронирования должна быть с календарем, с возможностью открывать и закрывать даты и привязывать к ним цены.

То есть, в зависимости от даты цены устанавливаются разные.

Нужно автоматическое подтверждение брони на мэйл администратору и клиенту.

К бронированию будет впоследствии привязываться система оплаты.

Спасибо

Joomla
14 лет назад
lenalexi
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Платные консультации по CMS Drupal

    $250

    В связи с переводом одного из наших сайтов на Drupal (пожелание заказчика) мы ищем консультанта по этой системе, готового поделиться опытом, навыками и пониманием. Ничего писать не требуется, просто рассказываете, отвечаете на ...

    DrupalPHP
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Повесить сайт на Bitrix

    Приветствую! Есть готовые шаблоны, которые необходимо прикрутить к Битриксу. Сроки: 2 дня. Ничего сложно нет. Каталог, корзина (без оплаты), новости. ICQ: семь три семь три два два ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тема для Drupal 6 на основе сайта-визитки

    Есть сайт-визитка, нужно на его основе сделать тему для Drupal 6 (2 колонки, возможно, дополнительные блоки сверху и снизу). Можно взять уже существующую тему (Garland или другую) и переделать. Если нужно посмотреть на ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Для разбирающихся в NetCat

    $20

    Нужно поправить глюк с правами на редактирование товаров в каталоге, до этого работало все нормально, но вдруг при редактировании стало выдавать: "недостаточно прав для редактирования" я думаю (хотя может и ошибаюсь) там ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Надо поставить скрипт сайта знакомств

    Нужен сайт знакомств для создания своей базы (не партнерка Мамбы). Стандартные функции (поиск по возрасту, размещение своих фоток). Из дополнительных функций хочется иметь возможность делать рассылку по пользователям. (это можно заказать программить ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшие работы с сайтом на Joomla

    $20

    Требуется joomla-мастер для смены и настройки шапки сайта, настройки бокового меню, и еще некоторые небольшие работы. адерес сайта: www.keg-torg.ру (вбивайте пальчиками, если заинтересовало). Скриншот сайта в приложении. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт-визитка под готовый шаблон, Drupal

    $100

    Есть платный шаблон, есть контент, есть все идеи и макет сайта. Требуется человек для воплощения всего этого в жизнь. Т.е. переименование кнопок меню, заменение текста шаблона на наш, добавить пару модулей, разместить фото, сделать ссылки, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание системы как на fotoshkola.net

    Задача: Создать сайт, с возможностями подобными сайту fotoshkola.net Просто, понятно, интуитивно. C системой загрузки работ, возможностью наглядного комментирования домашнего задания, системой оплаты и тд Рассматриваю как ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад