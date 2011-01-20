Система бронирования для CMS Joomla

Сайт: www.barcelonainfocus.com

Нужна форма бронирования, которую можно подключать к разным единицам, меняя и задавая новые параметры бронирования.

Форма бронирования должна быть с календарем, с возможностью открывать и закрывать даты и привязывать к ним цены.

То есть, в зависимости от даты цены устанавливаются разные.

Нужно автоматическое подтверждение брони на мэйл администратору и клиенту.

К бронированию будет впоследствии привязываться система оплаты.

Спасибо