Вывод доп. списка items в категории ZOO (Joomla)

Нужно сделать вывод items в категории zoo двумя списками. Один картинками, другой списком названий. Пример во вложении. На эскизе слева объекты названиями-ссылками и справа фотографиями это одни и те items. Прошу откликаться только знающих механизм вывода ZOO, так как он непростой и времени на его освоения исполнителем нет.