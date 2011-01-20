Помощь K2 joomfish

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка112 просмотров

Необходима подсказка по решению следующей проблемы: при отображении на странице категории блока подкатегорий, подкатегории не переводятся, хотя сами подкатегории как категории переведены.

Версии компонентов K2 2.4.1, joomfish 2.0.4

Если решение проблемы не 5 мин времени, то можно подумать над увеличением бюджета.

14 лет назад
Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров