Шаблон для Битрикс

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка200 просмотров

Необходимо сверстать шаблон под Битрикс

Работаю только по "безопасной сделке" или "оплата после приема работы"

ТЗ в прилагаемом архиве.

14 лет назад
RysLanA
Руслан 
54 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$105
3 дня
Отлично поработали, все согласно тз и по срокам. Отдельное спасибо за советы и рекомендации. Буду и в дальнейшем сотрудничать.
Легкий в общении, надежный и ответственный заказчик. Просто и приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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