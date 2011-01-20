Нужна помощь по выводу видео в джумлу

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Детский центр хочет показывать родителям как играют их дети

Поэтому надо вывести на сайт на джумле видео с голосом

Камеры можем купить какие скажете сделать все как скажете

Кто имел подобный опыт, стучите, сработаемся

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

Joomla
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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