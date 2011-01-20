Необходимо сверстать шаблон под Битрикс Работаю только по "безопасной сделке" или "оплата после приема работы" ТЗ в прилагаемом архиве.
Нужна помощь по выводу видео в джумлу
Детский центр хочет показывать родителям как играют их дети
Поэтому надо вывести на сайт на джумле видео с голосом
Камеры можем купить какие скажете сделать все как скажете
Кто имел подобный опыт, стучите, сработаемся
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
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