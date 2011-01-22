Приватно для apw357

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка132 просмотра

Удаление вредоносного кода с сайта и обновление галереи Coppermine Photo Gallery до последней версии.

14 лет назад
Odaria
Мария 
41 год
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

apw357
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Вот уже не в первый раз убеждаюсь, что Александр - отличный исполнитель! Качественно и быстро делает работу. Всегда старается помочь и устранить любую мелочь. Возникающие загвоздки решает с уверенностью профессионала. Внимательно относится ко всем дополнительным пожеланиям. Быстро реагирует на письма и отвечает на вопросы. С удовольствием продолжаю сотрудничать с Александром по другим проектам. Спасибо большое!
Отличный заказчик, приятно работать!

Заявки фрилансеров

apw357
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад