Приватно для apw357

Вот уже не в первый раз убеждаюсь, что Александр - отличный исполнитель! Качественно и быстро делает работу. Всегда старается помочь и устранить любую мелочь. Возникающие загвоздки решает с уверенностью профессионала. Внимательно относится ко всем дополнительным пожеланиям. Быстро реагирует на письма и отвечает на вопросы. С удовольствием продолжаю сотрудничать с Александром по другим проектам. Спасибо большое!