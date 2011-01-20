Drupal+ubercart настроить систему оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок120 просмотров

Требуется настроить систему оплаты Банковский переводом и Наложенным платежом на сайте.

Drupal
14 лет назад
Leozack
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров