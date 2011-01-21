Установка шаблона magento

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок118 просмотров

Требуется установить шаблон, вот ссылка на демо: http://demo.ndgsf.com/?___store=environs

Версия magento 1.4.2

Magento
14 лет назад
redwert
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров