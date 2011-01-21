Удаление вредоносного кода с сайта и обновление галереи Coppermine Photo Gallery до последней версии.
Доработки сайта на MODx
Требуется доработать сайт на MODx.
Список необходимых изменений в прикрепленном файле.
Пожалуйста, указывайте стоимость работ и когда сможете приступить к заданию.
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