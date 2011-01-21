Доработки сайта на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка163 просмотра

Требуется доработать сайт на MODx.

Список необходимых изменений в прикрепленном файле.

Пожалуйста, указывайте стоимость работ и когда сможете приступить к заданию.

MODX
14 лет назад
Rogerr
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров