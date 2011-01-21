Убрать из меню шаблона вебасист 1 пункт

Необходима подсказка по решению следующей проблемы: при отображении на странице категории блока подкатегорий, подкатегории не переводятся, хотя сами подкатегории как категории переведены. Версии компонентов K2 2.4.1, joomfish 2.0.4 Если решение проблемы не 5 ...