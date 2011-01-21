Нужно доработать сайт на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка150 просмотров

Сайт уже создан. Нужно установить некоторые модули.

Подробнее читайте в приложении...

Предлагайте ваши цены, желательно по каждому пункту в ТЗ прямо в предложениях - заявки скрыты.

DLE
14 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров