Создать магазин на основе virtumart для joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки267 просмотров

Установлен virtumart для jooma, сверстана главная страница. Нужно доделать фунционал вывод категорий на главную фильтры новинок сделать и тд.. Обязательно возможность общаться через скайп, мой скайп BrndCrte.

Joomla
14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров