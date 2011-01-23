Доработка сайта для управления через Drupal

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок131 просмотр

Требуется существующий сверстанный сайт прикрутить к CMS Drupal для управления контентом.

Есть исходный код, тестовая версия сайта выставлена в инет, есть ТЗ с рамками работ.

Материалы пришлю по запросу.

Срок сдачи проекта - 1 февраля.

Drupal
14 лет назад
nvin
60 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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