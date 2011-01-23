Поправки сделать (проект на Joomla Virtuemart)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки115 просмотров

Поправки сделать проект на Joomla Virtuemart

Joomla
14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать сайт

    $150

    Сайт - ih.creativedesign.az - сделан на Вордпресс. Требования - доработать Архив новостей, Блоки фото, видео и все другое. Более подробное обьяснение в аське. Сроки - срочно, даже ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать магазин на основе virtumart для joomla

    $100

    Установлен virtumart для jooma, сверстана главная страница. Нужно доделать фунционал вывод категорий на главную фильтры новинок сделать и тд.. Обязательно возможность общаться через скайп, мой скайп BrndCrte.

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Dle форум

    Доброго времени суток. Для существующего сайта на для хотелось бы подправить форум по ширине шапки сайта. Кто готов - пишите. Обсудим в приватных сообщениях.

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка сайта для управления через Drupal

    $700

    Требуется существующий сверстанный сайт прикрутить к CMS Drupal для управления контентом. Есть исходный код, тестовая версия сайта выставлена в инет, есть ТЗ с рамками работ. Материалы пришлю по запросу. Срок сдачи проекта ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин каталог предприятий для InstantCMS

    Необходимо сделать возможность регистрации как частных лиц так и организаций. Каждая фирма может добавлять статьи, новости, товары в каталог и т.д. На личной странице фирмы должна быть информация о фирме и товары фирмы.Должна быть сводная ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Спарсить, залить, отладить.

    Берем информацию с двух сайтов - заливаем в VirtueMart. (Две базы) Нужен качественный парсинг и качественная заливка, ошибки в описаниях товара ПРЕДВЗЯТО ПРОВЕРЯЮТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ. Просьба также обратить внимание на подчиненность ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Превратить DLE в Joomla

    $35

    Поскольку проект "запорот", перевыставляю его заново -попытка № 2. Однако, без обид: вначале - работа, затем - деньги. На крайний случай, чтобы не было сомнений - могу прислать 50% по WM, но исключительно, ...

    DLEJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад