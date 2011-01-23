Сайт - ih.creativedesign.az - сделан на Вордпресс. Требования - доработать Архив новостей, Блоки фото, видео и все другое. Более подробное обьяснение в аське. Сроки - срочно, даже ...
Поправки сделать (проект на Joomla Virtuemart)
Поправки сделать проект на Joomla Virtuemart
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