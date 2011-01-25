Создать тему для Wordpress

Уважаемые мастера своего дела! Необходимо создать тему для блога Wordpress по дизайну основного сайта. Дизайн не замысловатый ... все детали, что должно быть, как должно быть и стили - готовы!

Верстка по шаблону сайта оригинала - табличная!

http://www.cover.rucomics.info/ - сайт оригинал

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте!

Оплата производится по Webmoney! Строго на R-кошелёк в рублях (по официальному курсу ЦБ)!