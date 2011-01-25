Создать тему для Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки123 просмотра

Уважаемые мастера своего дела! Необходимо создать тему для блога Wordpress по дизайну основного сайта. Дизайн не замысловатый ... все детали, что должно быть, как должно быть и стили - готовы!

Верстка по шаблону сайта оригинала - табличная!

http://www.cover.rucomics.info/ - сайт оригинал

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте!

Оплата производится по Webmoney! Строго на R-кошелёк в рублях (по официальному курсу ЦБ)!

WordPress
14 лет назад
Schiller22
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

sg-design
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад