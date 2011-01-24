Сайт - ih.creativedesign.az - сделан на Вордпресс. Требования - доработать Архив новостей, Блоки фото, видео и все другое. Более подробное обьяснение в аське. Сроки - срочно, даже ...
Wordpress сайт доделать
Добрый
есть значит такой сайт под вордпресс:
- http://ns309944.ovh.net/~constant/
надо поставить контент
со старого сайта: http://www.escg.fr/
надо будет сделать в течении дня.
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