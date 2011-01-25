Внести небольшие изменения на сайте, cms ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки147 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт на cms ModX. Нужно внести немного исправлений в его работу.

Урл: http://homerepetitor.com.ua/

Что нужно сделать - в приложении

Пишите предложения только с указанием сроков и стоимости.

Просьба цены сильно не завышать, т.к. работы там не много.

В случае успешного сотрудничества возможны еще заказы.

Пишите в личку либо:

skype: vetalsbs

icq: 7498863

MODX
14 лет назад
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
14 лет назад