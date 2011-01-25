Внести небольшие изменения на сайте, cms ModX

Здравствуйте!

Есть сайт на cms ModX. Нужно внести немного исправлений в его работу.

Урл: http://homerepetitor.com.ua/

Что нужно сделать - в приложении

Пишите предложения только с указанием сроков и стоимости.

Просьба цены сильно не завышать, т.к. работы там не много.

В случае успешного сотрудничества возможны еще заказы.

Пишите в личку либо:

skype: vetalsbs

icq: 7498863