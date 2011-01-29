Доработка компонента JEvents под Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка158 просмотров

Необходимо:

1. Добавить 4 дополнительных поля. Одно выбирается из справочника (справочник статичный. Можно из файла, можно из таблицы), остальные текстовые. В админке иметь возможность их заполнять/редактировать.

2. В виде «Просмотр по месяцам» сделать отображение событий (за выбранный месяц по выбранной категории) в табличной форме

Подробнее в файле.

Joomla
14 лет назад
astep
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Дмитрий отлично справился с поставленной задачей. Очень отзывчив и главное профессионален. Все выполнил в срок и качественно! Огромное ему спасибо!

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад