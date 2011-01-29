Доработка компонента JEvents под Joomla 1.5

Необходимо:

1. Добавить 4 дополнительных поля. Одно выбирается из справочника (справочник статичный. Можно из файла, можно из таблицы), остальные текстовые. В админке иметь возможность их заполнять/редактировать.

2. В виде «Просмотр по месяцам» сделать отображение событий (за выбранный месяц по выбранной категории) в табличной форме

Подробнее в файле.