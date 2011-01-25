Нужно на джумле создать доску объявлений (зона рф)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок108 просмотров

Нужно на джумле создать доску объявлений:

1. Вывод вип объявлений после оплаты через смс

2. Категории и подкатегории рубрик

3. Авто объявления с функцией выбора акпп, объем, год, тип и марка авто (при подаче объявления).

4. Работоспособность вышеуказанных задач в зоне .рф

Сколько это будет стоить, при возможности исполнения?!

Joomla
14 лет назад
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11 лет назад

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