Правки для сайта на joomla, внутренняя оптимизация

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Закрыт4 заявки166 просмотров

Здравствуйте.

Это ТЗ на внутреннюю оптимизацию сайта на joomla

http://zsu.zp.ua/babymarket.doc

Пишите пожалуйста сроки \ цены. Заранее спасибо

Joomla
14 лет назад
denis_ko
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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