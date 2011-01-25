Здравствуйте. Это ТЗ на внутреннюю оптимизацию сайта на joomla http://zsu.zp.ua/babymarket.doc Пишите пожалуйста сроки \ цены. Заранее спасибо
Доработки для PHP программиста
Спортивному сайту нужен программист для воплощения идей и развития. Нужна доработка модуля текстовых трансляций, создание каталога спортсменов, команд, создание модуля статистики, календаря событий.
Все это необходимо сделать как можно быстрее.
Сайт на малоизвестном движке Geeklog.
Заинтересован в длительном сотрудничестве. До этого работал с http://www.weblancer.net/users/VolkOFF_new/, но к сожалению у него возникли личные проблемы и он не может продолжить работу.
Об оплате договоримся. Жду ваших предложений.
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