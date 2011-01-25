Доработки для PHP программиста

Спортивному сайту нужен программист для воплощения идей и развития. Нужна доработка модуля текстовых трансляций, создание каталога спортсменов, команд, создание модуля статистики, календаря событий.

Все это необходимо сделать как можно быстрее.

Сайт на малоизвестном движке Geeklog.

Заинтересован в длительном сотрудничестве. До этого работал с http://www.weblancer.net/users/VolkOFF_new/, но к сожалению у него возникли личные проблемы и он не может продолжить работу.

Об оплате договоримся. Жду ваших предложений.