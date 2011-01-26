Исправление косяков верстки на Joomla

Сверстал по-быстрому основные элементы на сайте на Joomla

Верстка на таблицах

Есть проблема со стилями, в частности не могу задать ширину и высоту фона кнопок меню и по мелочи несколько несостыковок.

Ищу того, кто исправит мои косяки по верстке на текущем проекте и будет исправлять или делать с нуля верстку для будущих проектов (желательно на дивах).

icq3567468

skype:kirill_tse