Доработка сайта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки210 просмотров

Есть сайт bisoft-ufa.ru на joomla 1.5.14.

Список доработок (желательно все делать готовыми компонентами):

1. Ввести раздел "Информация", в который можно заполнять статьи. Статьи помечаются тегами.

2. Добавить возможность на некоторых страницах внизу выводить анонсы подразделов и статей (с определенным тегом). Пример: http://import-kran.ru/kozlovye-krany (там под основным текстом идут анонсы статей и подразделов)

3. Сделать титл сайта постоянным

4. Добавить модуль (если такой есть), который заменяет некоторые слова ссылками (как в википедии).

5. Поставить SEO модуль, с помощью которого можно вводить meta тег description

посоветовать еще какие есть SEO модули в джумле.

Joomla
14 лет назад
umls
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

SANR
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$24
1 день
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Заявки фрилансеров

SANR
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад