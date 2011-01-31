Доработка сайта на joomla

Есть сайт bisoft-ufa.ru на joomla 1.5.14.

Список доработок (желательно все делать готовыми компонентами):

1. Ввести раздел "Информация", в который можно заполнять статьи. Статьи помечаются тегами.

2. Добавить возможность на некоторых страницах внизу выводить анонсы подразделов и статей (с определенным тегом). Пример: http://import-kran.ru/kozlovye-krany (там под основным текстом идут анонсы статей и подразделов)

3. Сделать титл сайта постоянным

4. Добавить модуль (если такой есть), который заменяет некоторые слова ссылками (как в википедии).

5. Поставить SEO модуль, с помощью которого можно вводить meta тег description

посоветовать еще какие есть SEO модули в джумле.