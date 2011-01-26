Админ панель для сайта или перенос на др. CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок175 просмотров

Необходимо создать админку для легкого управления (простым пользователем) контентом на сайте:

добавление фотографий, новостей, обзоров и пр.

Или полностью перенести на CMS Joomla 1.5 (как пример)

http://www.parisiene.ru/

Joomla
14 лет назад
amatal
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров