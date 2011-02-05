Перенос html-сайта на бесплатную CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок343 просмотра

Необходимо перенести весь контент на CMS. Предпочтительнее Wordprees (есть опыт работы).

HTML
14 лет назад
Vetallro
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$60
4 дня
Александр классный специалист! Все в срок качественно и недорого! Надеюсь, будем работать и дальше.
С Виталием приятно работать. Всегда на связи, оперативно предоставлял нужную для работы информацию. С оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад