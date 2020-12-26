Только качественно и в срок - продуманные сайты с уникальным дизайном и акцентом на потребителя!

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

От сотрудничества со мной, можно ожидать только одного исхода - это профессиональный дизайн, в результате которого вы получите:

- Уникальный

- Чистый

- Удобный для пользователей

- Современный

- Продающий дизайн.

У человека который любит свою работу, просто не получится по другому)

Последние мои работы:

https://dom-kvas.ru/vacancies/

https://crystal-motors.ru/evaluation

https://cream-cake.ru/﻿

http://speedyloonie.com/

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивный дизайн, который будет хорошо отображаться на любых устройствах.

Качественно разрабатываю адаптивный дизайн, который будет хорошо отображаться на любых устройствах. Время . Всегда нахожусь на связи , моментально вношу любые правки в работу , выполняю работу строго по срокам.

. Всегда нахожусь на связи , моментально вношу любые правки в работу , выполняю работу строго по срокам. Нервы. Просьбы пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если мы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат

- Внимательно изучаю задачу, стараюсь максимально погрузиться в предмет разработки.

- Прошу заполнить простой бриф и задаю уточняющие вопросы.,

- Обозначаю четкие сроки и бюджет на разработку.

- Беру предоплату в размере 20%.

- Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам

- Передаю исходники в удобном для работы виде.

- Я дарю своим клиентам подарки

Гарантия на дизайн. В течение 2-х недель после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Ответственность:

- Готов приступить уже

- Всегда довожу дело до конца

- Не нарушаю сроков

- Даю консультации по макету

- Всегда на связи

Род занятий:

- Дизайн сайтов : От визитки и интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются).

- Дизайн мобильных приложений : Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.

- Дизайн интерфейсов : Админ-панели, дашборды, интерфейсы приложений. Тщательная проработка каждой детали, глубокое погружение в поставленную передо мной задачу.

- Дизайн и анимация рекламных баннеров : Разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG

Работаю в :

- Figma

- Adobe Photoshop

- Adobe XD

- Adobe After Effects

- Tilda

Связь:

- Высшее.

- Специальность Дизайн.

Портфолио:

- https://www.behance.net/nikonelol107b30

Опыт работы:

- 2 года в веб судии.

Прайс-лист:

Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Некие отправные точки, позволяющие ему понять, в какой ценовой категории предлагает свои услуги дизайнер. Итак:

Дизайн главной страницы — $100

Дизайн одной внутренней страницы — $10

Дизайн лендинга (до 7 экранов) — $70

Дизайн рекламного баннера (GIF/JPEG/PNG) — $10

Дизайн мобильного приложения - от $100

Карта Visa или Mastercard, Webmoney (RUB, USD), Яндекс Деньги или другим удобным для Вас способом.