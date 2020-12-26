Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
От сотрудничества со мной, можно ожидать только одного исхода - это профессиональный дизайн, в результате которого вы получите:
- Уникальный
- Чистый
- Удобный для пользователей
- Современный
- Продающий дизайн.
У человека который любит свою работу, просто не получится по другому)
Последние мои работы:
https://dom-kvas.ru/vacancies/
https://crystal-motors.ru/evaluation
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивный дизайн, который будет хорошо отображаться на любых устройствах.
- Время. Всегда нахожусь на связи , моментально вношу любые правки в работу , выполняю работу строго по срокам.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если мы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат
- Внимательно изучаю задачу, стараюсь максимально погрузиться в предмет разработки.
- Прошу заполнить простой бриф и задаю уточняющие вопросы.,
- Обозначаю четкие сроки и бюджет на разработку.
- Беру предоплату в размере 20%.
- Я спокойно отношусь к замечаниям и правкам
- Передаю исходники в удобном для работы виде.
- Я дарю своим клиентам подарки
Гарантия на дизайн. В течение 2-х недель после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Ответственность:
- Готов приступить уже
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Даю консультации по макету
- Всегда на связи
Род занятий:
- Дизайн сайтов : От визитки и интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются).
- Дизайн мобильных приложений : Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.
- Дизайн интерфейсов : Админ-панели, дашборды, интерфейсы приложений. Тщательная проработка каждой детали, глубокое погружение в поставленную передо мной задачу.
- Дизайн и анимация рекламных баннеров : Разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG
Работаю в :
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe XD
- Adobe After Effects
- Tilda
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @nikytasik
- vk : https://vk.com/nikozer
- instagram : https://www.instagram.com/niki.langelo/
- whatsapp : +7(981)-746-14-75
- Высшее.
- Специальность Дизайн.
Портфолио:
- https://www.behance.net/nikonelol107b30
Опыт работы:
- 2 года в веб судии.
Прайс-лист:
Каждый проект по-своему уникален, однако, любой заказчик хочет услышать какие-то цифры. Некие отправные точки, позволяющие ему понять, в какой ценовой категории предлагает свои услуги дизайнер. Итак:
- Дизайн главной страницы — $100
- Дизайн одной внутренней страницы — $10
- Дизайн лендинга (до 7 экранов) — $70
- Дизайн рекламного баннера (GIF/JPEG/PNG) — $10
- Дизайн мобильного приложения - от $100
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!