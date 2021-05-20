Требуется разработать мобильное приложение на iOS, которое будет распарсивать данные JSON и выводить их на экраны. Включить возможность отправки Push-уведомлений с использованием Firebase. Ожидается высокое качество выполнения в срок от 3 до 20 дней. Предоставляются тестировщики для помощи. Оплата зависит от качества работы и сроков выполнения.
- $820Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $650
Необходимо написать приложение, которому нужно парсить данные json и выводить их на разных экранах приложения. В приложении должна быть возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg). Помимо всех необходимых данных, вам в помощь будут предоставлены ...Закрыт4 года назад
Необходимо написать приложение, которому нужно парсить данные json и выводить их на разных экранах приложения. В приложении должна быть возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg). Помимо всех необходимых данных, вам в помощь будут предоставлены ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Приложение должно парсить json и выводить по экранам под android c возможностью отправки Push-уведомлений (firebase cld msg). В помощь вам будут предоставлены наши тестировщики. Мы предоставим вам все необходимые данные для беспроблемной работы. Ваша ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Приложение должно парсить json и выводить по экранам под android c возможностью отправки Push-уведомлений (firebase cld msg). В помощь вам будут предоставлены наши тестировщики. Мы предоставим вам все необходимые данные для беспроблемной работы. Ваша задача ...Закрыт4 года назад
Необходимо создать приложение под Android в 4 экранов на Unity Cуть приложения чтобы парсить json и выводить на по экранам. Возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg) SDK: -firebase -AppMetrica ...Закрыт4 года назад
Необходимо создать приложение под Android в 4 экранов на Unity Cуть приложения чтобы парсить json и выводить на по экранам. Возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg) SDK: -firebase -AppMetrica ...Закрыт4 года назад
Необходимо создать приложение под Android в 4 экранов на Unity Cуть приложения чтобы парсить json и выводить на по экранам. Возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg) SDK: -firebase -AppMetrica ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад