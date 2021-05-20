nkream8

Максим nkream8

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать мобильное приложение на IOS

    $820

    Требуется разработать мобильное приложение на iOS, которое будет распарсивать данные JSON и выводить их на экраны. Включить возможность отправки Push-уведомлений с использованием Firebase. Ожидается высокое качество выполнения в срок от 3 до 20 дней. Предоставляются тестировщики для помощи. Оплата зависит от качества работы и сроков выполнения.

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать приложение на Unity

    $650

    Необходимо написать приложение, которому нужно парсить данные json и выводить их на разных экранах приложения. В приложении должна быть возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg). Помимо всех необходимых данных, вам в помощь будут предоставлены ...

    FirebaseUnity
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать приложение на Unity

    Необходимо написать приложение, которому нужно парсить данные json и выводить их на разных экранах приложения. В приложении должна быть возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg). Помимо всех необходимых данных, вам в помощь будут предоставлены ...

    FirebaseUnity
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать приложение на Kotlin

    Приложение должно парсить json и выводить по экранам под android c возможностью отправки Push-уведомлений (firebase cld msg). В помощь вам будут предоставлены наши тестировщики. Мы предоставим вам все необходимые данные для беспроблемной работы. Ваша ...

    AndroidFirebaseKotlin
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать приложение на Unity

    Приложение должно парсить json и выводить по экранам под android c возможностью отправки Push-уведомлений (firebase cld msg). В помощь вам будут предоставлены наши тестировщики. Мы предоставим вам все необходимые данные для беспроблемной работы. Ваша задача ...

    AndroidFirebaseUnity
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад