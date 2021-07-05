Необходимо написать приложение, которое должно распарсить данные json и далее вывести их на разных экранах приложения. В приложении должна быть возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg).

Помимо всех необходимых данных, вам в помощь будут предоставлены наши тестировщики.

Ваша задача — составить рабочее приложение. Чем выше качество работы и меньше сроки, тем выше оплата.

Количество проектов будет зависеть от вашей профессиональности, оперативности и, естественно, желания.

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Срок выполнения одного проекта — от 3х до 20ти дней;

Компетенция: SDK:

- firebase

- AppMetrica

- MyTtracker