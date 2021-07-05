Требуется разработка модуля Health check для iOS-приложения мессенджера АДАМАНТ. Необходимо перенести функционал проверки доступности узлов из JS и реализовать механизм перенаправления запросов на доступные узлы. Знания Swift, опыт работы с HTTP-запросами и умение разбираться в чужом коде обязательны.
Разработать мобильное приложение на IOS
Необходимо написать приложение, которое должно распарсить данные json и далее вывести их на разных экранах приложения. В приложении должна быть возможность отправки Push-уведомлений (firebase cld msg).
Помимо всех необходимых данных, вам в помощь будут предоставлены наши тестировщики.
Ваша задача — составить рабочее приложение. Чем выше качество работы и меньше сроки, тем выше оплата.
Количество проектов будет зависеть от вашей профессиональности, оперативности и, естественно, желания.
Оставляйте свой телеграмм для связи
Срок выполнения одного проекта — от 3х до 20ти дней;
Компетенция: SDK:
- firebase
- AppMetrica
- MyTtracker
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