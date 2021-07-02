Требуется разработка модуля Health check для iOS-приложения мессенджера АДАМАНТ. Необходимо перенести функционал проверки доступности узлов из JS и реализовать механизм перенаправления запросов на доступные узлы. Знания Swift, опыт работы с HTTP-запросами и умение разбираться в чужом коде обязательны.
Простое мобильное приложение. Нужно сделать до 17 часов по Москве
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