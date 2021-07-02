Простое мобильное приложение. Нужно сделать до 17 часов по Москве

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка458 просмотров

Описание в файле

4 года назад
guest_16254719634471
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

diomid95
Диомид 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$69
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

diomid95
Диомид 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад