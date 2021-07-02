Требуется разработать мобильное приложение-читалку для платформ Android и iOS. В приложении должны быть загружены 100-150 книг. Функции: ночной режим, смена шрифтов и цвета фона, поиск, добавление в избранное, прокрутка и цитаты. Дизайн должен быть красивым и запоминающимся.