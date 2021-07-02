Создать приложение-читалку для android и для iOS

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Закрыт11 заявок1806 просмотров

Необходимо создать приложение-читалку для android и для iOS .Пример для образца "Лучшие книги русских писателей классиков "

Уже с загруженными в ней  книгами (приблизительно 100-150  книг). Книги предоставлю в электронном варианте

Должен быть: ночной режим, смена шрифтов, смена цвета фона, поиск, добавить в избранное, прокрутка/пролистывание/избранное/цитаты. и.т.д

Естественно красивый,запоминающиеся  дизайн.

AndroidiOS
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