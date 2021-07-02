Требуется разработка webview приложения на flutter

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок345 просмотров

Нужно разработать приложение для интернет магазина.

Будет полная копия текущей мобильной версии сайта.

Публикация в Плеймаркет и Апстор(аккаунты есть)

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От вас примеры таких приложений и стоимость.

Flutter
4 года назад
neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров