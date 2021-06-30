Мобильное приложение для сайта

$700
  1. Биржа фриланса
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Закрыт13 заявок2978 просмотров

Мобильное приложение для сайта

нужна будет с синхронизировать  с сервером. (api подготовим)

https://www.figma.com/file/tDzEVlMpwwcEkkUDivItuZ/mobile_app-(Copy)

android. ios

AndroidiOS
4 года назад
ToJIka4
Артем 
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