Требуется разработка Android приложения, которое будет считывать штрихкоды, добавлять товары в накладную и отправлять данные на сервер каждые 5 минут. Приложение должно сигнализировать о потере связи с сервером и предоставлять информацию о продажах, остатках товара и кассе для всех точек продажи.
Внедрить SDK в приложение iOs и внести правки
Есть iOs приложение, в него необходимо внедрить несколько разных SDK по четкому ТЗ. Amplitude, Adapty, Onesignal, Яндекс Аппметрика, и дополнительно внести несколько визуальных правок по интерфейсу. Бюджет обсуждается.
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