Требуется разработка Android-приложения, которое будет использовать WebView для отображения сайтов и базу данных на основе JSON-файла. Срок выполнения проекта составляет от 3 до 20 дней. Необходимы знания SDK Firebase и AppMetrica.
Android | автоматизация
нужно:
простое и легкое android приложение состоящее из списка - логин|пароль
(внешне типа: firefox lockwise android).
-выбранный из этого списка логин|пароль должен автоматически заменять логин|пароль на вкладке about:logins в android firefox;
-заполнение приложения - txt файл - экспорт|импорт;
-указывайте цену
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