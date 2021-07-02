Правки для моб. приложения на JS, TS, Capacitor, Cordova

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Закрытнет заявок308 просмотров

Есть моб. приложение, написано на mithril + typescript + js и с помощью cordova упаковано в ios и android приложение общается с бекендом по API.

Нужно доделать страницы (дизайн и правки) и логику работы турниров на фронте.

Если знакомы с данным стеком, готов скинуть тз и обсудить цену и сроки

AndroidiOSJavaScriptTypeScript
4 года назад
monolit3
Михаил 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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