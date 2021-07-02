Есть моб. приложение, написано на mithril + typescript + js и с помощью cordova упаковано в ios и android приложение общается с бекендом по API.

Нужно доделать страницы (дизайн и правки) и логику работы турниров на фронте.

Если знакомы с данным стеком, готов скинуть тз и обсудить цену и сроки