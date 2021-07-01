Мобильное приложение на андроид

$555
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок2393 просмотра

у нас есть готовый веб проект (open.perevozist.ru), к нему нужно сделать приложение для водителей.

- api подготовим (весь функционал реализован на сервере)

- дизаин https://www.figma.com/proto/zVG8k0I7MIUxeVa7gAzXpi/mobile_app?node-id=181%3A0&scaling=min-zoom

- геолокатор, пуш уведомления

AndroidNode.js
4 года назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
12 дней назад
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Олег
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Приложение Android для GP

    Требуется разработка Android-приложения, которое будет использовать WebView для отображения сайтов и базу данных на основе JSON-файла. Срок выполнения проекта составляет от 3 до 20 дней. Необходимы знания SDK Firebase и AppMetrica.

    AndroidFirebase
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Android | автоматизация

    Требуется создать простое Android приложение, состоящее из списка логинов и паролей, аналогичное Firefox Lockwise. Приложение должно автоматически заменять логин и пароль на вкладке about:logins в Android Firefox. Также необходима функция импорта и экспорта данных из TXT файла. Укажите цену за выполнение задачи.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Внедрить SDK в приложение iOs и внести правки

    $120

    Требуется внедрить несколько SDK (Amplitude, Adapty, Onesignal, Яндекс Аппметрика) в iOs приложение согласно техническому заданию. Также необходимо внести визуальные правки по интерфейсу. Бюджет обсуждается.

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Android приложение Сканер Штрихкодов + Сервер

    Требуется разработка Android приложения, которое будет считывать штрихкоды, добавлять товары в накладную и отправлять данные на сервер каждые 5 минут. Приложение должно сигнализировать о потере связи с сервером и предоставлять информацию о продажах, остатках товара и кассе для всех точек продажи.

    Android
    Мобильные приложения13 заявок
    Закрыт
    4 года назад