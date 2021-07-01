Требуется разработка Android-приложения, которое будет использовать WebView для отображения сайтов и базу данных на основе JSON-файла. Срок выполнения проекта составляет от 3 до 20 дней. Необходимы знания SDK Firebase и AppMetrica.
Мобильное приложение на андроид
у нас есть готовый веб проект (open.perevozist.ru), к нему нужно сделать приложение для водителей.
- api подготовим (весь функционал реализован на сервере)
- дизаин https://www.figma.com/proto/zVG8k0I7MIUxeVa7gAzXpi/mobile_app?node-id=181%3A0&scaling=min-zoom
- геолокатор, пуш уведомления
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