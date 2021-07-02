Нужен разработчик Flutter

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки2583 просмотра

Нужен разработчик флаттер чтобы загрузить 3 мои приложения в эпп стор, 3 области применения Flutter, также нужна конфигурация Firebase чтобы уведомления могли приходить

FirebaseFlutter
4 года назад
miracle19
Артур 
29 лет
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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Микола
 
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Александр
 
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