Сделать проверку доступности узлов сети в iOS-приложении мессенджера

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка2365 просмотров

АДАМАНТ — мессенджер и криптокошелек, который использует блокчейн для хранения сообщений. iOS-приложение написали на Swift.

Сейчас приложение работает, но запросы к узлам блокчейна не используют преимущества сети — распределенность. Нужно изменить принцип обращения к узлам:

Код iOS-приложения: https://github.com/Adamant-im/adamant-iOS

Для выполнения задачи от вас спросим:

  • Интерес к криптовалютам и нашему проекту
  • Знания Swift и iOS-разработки
  • Понимание http-запросов, сокетов и прочих сетевых вещей
  • Способность разобраться в чужом коде
  • Способность писать код, который будет понятен другим
Для отклика на задачу:

  • Посмотрите код в Гите
  • Посмотрите приложение в App Store
  • Оцените сколько времени нужно на работу
  • Расскажите о вашем опыте; покажите, что вы делали раньше
iOSJavaScriptSwift
4 года назад
sergeylb
Сергей 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Cоздать мобильное приложение

    Требуется разработать мобильное приложение на iPhone с использованием Swift. Приложение должно позволять пользователям делиться плейлистами с 6 различных музыкальных платформ, включая Spotify. Откликаться только с опытом в подобных проектах.

    Swift
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать приложение фитнес тренировок

    Требуется разработка мобильного приложения для фитнес-тренировок с функциями оплаты клиентов, переписки с клиентами и ленты активности. Также необходимо реализовать 3D графику выполнения упражнений. Убедитесь, что приложение будет интуитивно понятным и функциональным.

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно доделать несколько функций и убрать наследование от application

    Требуется доработать несколько функций и убрать наследование от application в Android приложении, написанном на Kotlin. Обязателен опыт работы с accessibility. Укажите краткое резюме при отклике.

    AndroidKotlin
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен разработчик Flutter

    Требуется разработчик Flutter для загрузки трех мобильных приложений в App Store. Необходима также настройка Firebase для получения уведомлений. Ожидается опыт работы с Flutter и понимание конфигурации Firebase.

    FirebaseFlutter
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется разработка webview приложения на flutter

    Требуется создать webview приложение для интернет-магазина на базе текущей мобильной версии сайта. Необходимо реализовать пуш уведомления и подготовить приложение к публикации в Плеймаркет и Апстор. Предоставьте примеры аналогичных работ и стоимость услуги.

    Flutter
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки для моб. приложения на JS, TS, Capacitor, Cordova

    Требуется доработка мобильного приложения, написанного на mithril, TypeScript и JavaScript. Необходимо улучшить дизайн страниц и логику работы турниров на фронте. Проект использует Cordova для упаковки под iOS и Android. Готовы обсудить техническое задание, цену и сроки.

    AndroidiOSJavaScriptTypeScript
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильное приложение на андроид

    $555

    Требуется разработка мобильного приложения для водителей на Android, основываясь на готовом веб-проекте. API будет подготовлен, необходимо реализовать дизайн из Figma, а также интегрировать функции геолокации и пуш-уведомлений.

    AndroidNode.js
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Android | автоматизация

    Требуется создать простое Android приложение, состоящее из списка логинов и паролей, аналогичное Firefox Lockwise. Приложение должно автоматически заменять логин и пароль на вкладке about:logins в Android Firefox. Также необходима функция импорта и экспорта данных из TXT файла. Укажите цену за выполнение задачи.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад