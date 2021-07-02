Требуется разработать мобильное приложение на iPhone с использованием Swift. Приложение должно позволять пользователям делиться плейлистами с 6 различных музыкальных платформ, включая Spotify. Откликаться только с опытом в подобных проектах.
Сделать проверку доступности узлов сети в iOS-приложении мессенджера
АДАМАНТ — мессенджер и криптокошелек, который использует блокчейн для хранения сообщений. iOS-приложение написали на Swift.
Сейчас приложение работает, но запросы к узлам блокчейна не используют преимущества сети — распределенность. Нужно изменить принцип обращения к узлам:
- Сделать Health check — проверку доступности узлов. Модуль есть на JS: https://github.com/Adamant-im/adamant-api-jsclient/blob/master/helpers/healthCheck.js, нужно перенести в iOS-приложение
- Если запрос к одному узлу сети не прошел, нужно запустить Health check, передать запрос на доступный узел. Пример реализации на JS: https://github.com/Adamant-im/adamant-api-jsclient/blob/master/groups/get.js
Для выполнения задачи от вас спросим:
- Интерес к криптовалютам и нашему проекту
- Знания Swift и iOS-разработки
- Понимание http-запросов, сокетов и прочих сетевых вещей
- Способность разобраться в чужом коде
- Способность писать код, который будет понятен другим
- Посмотрите код в Гите
- Посмотрите приложение в App Store
- Оцените сколько времени нужно на работу
- Расскажите о вашем опыте; покажите, что вы делали раньше
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