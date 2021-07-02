АДАМАНТ — мессенджер и криптокошелек, который использует блокчейн для хранения сообщений. iOS-приложение написали на Swift.

Сейчас приложение работает, но запросы к узлам блокчейна не используют преимущества сети — распределенность. Нужно изменить принцип обращения к узлам:

Сделать Health check — проверку доступности узлов. Модуль есть на JS: https://github.com/Adamant-im/adamant-api-jsclient/blob/master/helpers/healthCheck.js, нужно перенести в iOS-приложение

Если запрос к одному узлу сети не прошел, нужно запустить Health check, передать запрос на доступный узел. Пример реализации на JS: https://github.com/Adamant-im/adamant-api-jsclient/blob/master/groups/get.js

Для выполнения задачи от вас спросим:

Интерес к криптовалютам и нашему проекту

Знания Swift и iOS-разработки

Понимание http-запросов, сокетов и прочих сетевых вещей

Способность разобраться в чужом коде

Способность писать код, который будет понятен другим

Для отклика на задачу: