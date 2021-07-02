Требуется разработка Android-приложения, которое будет использовать WebView для отображения сайтов и базу данных на основе JSON-файла. Срок выполнения проекта составляет от 3 до 20 дней. Необходимы знания SDK Firebase и AppMetrica.
Нужно доделать несколько функций и убрать наследование от application
Нужно доделать несколько функций и убрать наследование от application в android приложении, язык kotlin. Обязателен опыт
работы с accessibility. При отклике напишите краткое резюме и свой
телеграм. "Агенствам" просьба не тратить моё время
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработчик Flutter для загрузки трех мобильных приложений в App Store. Необходима также настройка Firebase для получения уведомлений. Ожидается опыт работы с Flutter и понимание конфигурации Firebase.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется создать webview приложение для интернет-магазина на базе текущей мобильной версии сайта. Необходимо реализовать пуш уведомления и подготовить приложение к публикации в Плеймаркет и Апстор. Предоставьте примеры аналогичных работ и стоимость услуги.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработка мобильного приложения, написанного на mithril, TypeScript и JavaScript. Необходимо улучшить дизайн страниц и логику работы турниров на фронте. Проект использует Cordova для упаковки под iOS и Android. Готовы обсудить техническое задание, цену и сроки.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
- $555
Требуется разработка мобильного приложения для водителей на Android, основываясь на готовом веб-проекте. API будет подготовлен, необходимо реализовать дизайн из Figma, а также интегрировать функции геолокации и пуш-уведомлений.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
- $700
Требуется разработать мобильное приложение для сайта с синхронизацией с сервером. API будет подготовлен. Ожидается создание приложений для платформ Android и iOS. Дизайн доступен в Figma.Мобильные приложения13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка приложения для онлайн-кинотеатра, совместимого с SMART TV. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса и интеграция с видеоплеером для просмотра контента.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется создать простое Android приложение, состоящее из списка логинов и паролей, аналогичное Firefox Lockwise. Приложение должно автоматически заменять логин и пароль на вкладке about:logins в Android Firefox. Также необходима функция импорта и экспорта данных из TXT файла. Укажите цену за выполнение задачи.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1750
Требуется разработка мобильного приложения на платформы iOS и Windows. Ознакомьтесь с техническим заданием для получения деталей и требований к проекту.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад