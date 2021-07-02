Нужно доделать несколько функций и убрать наследование от application

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Закрыт5 заявок2203 просмотра

Нужно доделать несколько функций и убрать наследование от application в android приложении, язык kotlin. Обязателен опыт

работы с accessibility. При отклике напишите краткое резюме и свой

телеграм. "Агенствам" просьба не тратить моё время

AndroidKotlin
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