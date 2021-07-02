Требуется создать простое Android приложение, состоящее из списка логинов и паролей, аналогичное Firefox Lockwise. Приложение должно автоматически заменять логин и пароль на вкладке about:logins в Android Firefox. Также необходима функция импорта и экспорта данных из TXT файла. Укажите цену за выполнение задачи.