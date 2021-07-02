Создать приложение фитнес тренировок

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Закрыт8 заявок1937 просмотров

В этом приложение будет оплата клиентов , переписка с клиентами , лента активности , 3D граффити выполнения упражнений 

4 года назад
Bigguk_trainer
Анатолий 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
19 часов назад
14 отзывов
4 года назад
Александр
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
28 отзывов
4 года назад
Андрей
 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
4 года назад
Сергей
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
4 года назад