Переписать приложение

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Закрыт2 заявки1841 просмотр

Есть приложение написанное на андроид (react native), нужно переписать приложение более кошерно: RN, Redux, persist, saga, axios вобщем все по феншую. и выпустить IOS  

AndroidiOSReact Native
4 года назад
Maxtsurka
Максим 
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