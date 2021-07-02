Здравствуйте. Есть приложение для ios, сделанное на adobe air. Перестала работать авторизация через соц сети, нужно найти причину и починить. Исходники пришлю. Это первоочередная задача из множества по этому приложению.

По условиям:

1. Работаем через трекер hubstaff, аккаунт предоставлю

2. Коммуникация в телеграме

В отклике укажите:

1. Часовой пояс

2. Ставку в час

3. Скиллист