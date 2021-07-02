Нужен iOS разработчик знакомый с adobe air для починки приложения

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Закрыт2 заявки13811 просмотров

Здравствуйте. Есть приложение для ios, сделанное на adobe air. Перестала работать авторизация через соц сети, нужно найти причину и починить. Исходники пришлю. Это первоочередная задача из множества по этому приложению.

По условиям:

1. Работаем через трекер hubstaff, аккаунт предоставлю

2. Коммуникация в телеграме

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3. Скиллист

iOS
4 года назад
Devsit
Сергей 
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3 года назад
1 отзыв

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