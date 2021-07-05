Требуется разработка модуля Health check для iOS-приложения мессенджера АДАМАНТ. Необходимо перенести функционал проверки доступности узлов из JS и реализовать механизм перенаправления запросов на доступные узлы. Знания Swift, опыт работы с HTTP-запросами и умение разбираться в чужом коде обязательны.
Реализация доп. функционала в IOS приложении (Swift 5)
Добрый день!
Есть IOS приложение на Swift 5 - рамки для фотографий. Необходимо реализовать дополнительный функционал. Подробности по ссылке на ТЗ.
Ваша цена и сроки.
Спасибо
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