Реализация доп. функционала в IOS приложении (Swift 5)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка534 просмотра

Добрый день! 

Есть IOS приложение на Swift 5 - рамки для фотографий. Необходимо реализовать дополнительный функционал.  Подробности по ссылке на ТЗ. 

Ваша цена и сроки. 

Спасибо 

iOSSwift
4 года назад
mmzkurilo
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад