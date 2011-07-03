Програмист, ориентированный на Web , пишем на PHP, Perl, AS, JS, а так же на всем что кодится. Портфолио выкладывать не буду, визуально можно показать только разве что интерфейсы, и "морду лица" сайта, так внешний вид заслуга дизайнера, в основном этого: http://www.weblancer.net/users/EireTill/ . Все что там из сайтов программ в основном также моя реализаия в программной части.