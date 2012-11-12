Сайт претерпел реорганизацию, надо перенастроить кое-что и поправить. Подробности настрйки по пунктам вышлю в личку
- $100Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходим дизайн и верстка сайта-визитки для небольшого рекламного агентства. Страница о компании, контакты, услуги и портфолио (добавление фотографий по категориям). Хотелось бы что-то простое, без флеш и других наворотов. Также нужно предусмотреть одно место для размещения баннеров ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нами была разработана следующая концепция календаря: Размер: А3 Цвет: черный глянец. На каждой чёрной странице расположено посереди по яркому принту, соответствующему одному из направлений наших работ (например, печать — для типографий, или счёты для бухгалтерского аутсорсинга). ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать дизайн интернет-магазина на движке AmiroCMS. Свое видение я набросала на бумаге и прикладываю во вложении. Там же есть логотип в векторе. Нужен удобный функциональный дизайн. Основной фон - белый.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад