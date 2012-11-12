odovgopol

Довгопол odovgopol

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт-визитка для РА

    $250

    Необходим дизайн и верстка сайта-визитки для небольшого рекламного агентства. Страница о компании, контакты, услуги и портфолио (добавление фотографий по категориям). Хотелось бы что-то простое, без флеш и других наворотов. Также нужно предусмотреть одно место для размещения баннеров ...

    Верстка сайтаСайт-визитка
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн календаря

    $250

    Нами была разработана следующая концепция календаря: Размер: А3 Цвет: черный глянец. На каждой чёрной странице расположено посереди по яркому принту, соответствующему одному из направлений наших работ (например, печать — для типографий, или счёты для бухгалтерского аутсорсинга). ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина Хохлома

    Необходимо сделать дизайн интернет-магазина на движке AmiroCMS. Свое видение я набросала на бумаге и прикладываю во вложении. Там же есть логотип в векторе. Нужен удобный функциональный дизайн. Основной фон - белый.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
veresen
Вера 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Дизайн календаря
Очень рада сотрудничеству! Оксана - замечательный заказчик! Все четко, ясно, профессионально, своевременная оплата и приятное общение. Спасибо! Рекомендую всем!
Работа выполнена в срок, все доработки сделаны, но календарь так и не вышел в свет из-за изменения концепции руководством. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$180
10 баллов
10 лет назад
Дизайн интернет-магазина Хохлома
Спасибо за работу!
Работа сделана качественно и в срок. Спасибо
Ответный отзыв
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
$220
10 баллов
10 лет назад
Сайт-визитка для РА
Все хорошо! Оплата в срок, спасибо за работу. Обращайтесь!
Сайт с нуля сделан быстро и качественно. Спасибо большое
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