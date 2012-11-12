Необходим дизайн и верстка сайта-визитки для небольшого рекламного агентства. Страница о компании, контакты, услуги и портфолио (добавление фотографий по категориям). Хотелось бы что-то простое, без флеш и других наворотов. Также нужно предусмотреть одно место для размещения баннеров ...