Требуется написать сравнительную статью на тему 'офис или коворкинг'. Все необходимые данные, включая цены, фото и видео, будут предоставлены. Ожидается профессиональный слог и качественное оформление текста. Связь с консультантом для оперативного ответа на вопросы будет обеспечена.
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать продающую презентацию в PowerPoint для рекламы услуги владельцам офисной недвижимости. Необходимо продумать стратегию и составить качественный контент, чтобы эффективно донести информацию и привлечь внимание целевой аудитории.Презентации12 заявокЗакрыт4 года назад
Компания занимается продажей и арендой коммерческой недвижимости. Нужен современный сайт визитка с несколькими страницами (лендингами), рассчитанными на определенную категорию клиентов (продавец/покупатель/арендатор/арендодатель). Раздел с доп. услугами (ремонт, юридический). Новости. Небольшой каталог объектов ...Сайты «под ключ»64 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ознакомьтесь пожалуйста с ТЗ. Детали по виду деятельности и особенностям работы в процессе обсужденияПродающие тексты7 заявокЗакрыт6 лет назад
С сайта по аренде офисов office.com.ua баннер ссылается на посадочную страницу smart.office.com.ua Должен донести, что есть небольшие, меблированные и готовые к работе КРУТЫЕ офисы в БЦ Gulliver и 3 др.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть 5 объектов с подробным описанием и фото. Необходимо создать ОРИГИНАЛЬНОЕ объявление (в коротком и развернутом виде) для подачи на доски объявлений по недвижимости. Не постное Г..., типа ОФИС ОТ СОБСТВЕННИКА. А исключительно грамотный продающий ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Кофейная карта "менюшка" со схематическим изображением состава напитков.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо обновить дизайн и усовершенствовать юзабилити сайта офис. ком. уа.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад