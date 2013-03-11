Ищете исполнителя, который не переспрашивает одну и ту же дурь по 5 раз? Который, когда горят сроки, не лепит какую-то убогую отсебятину потом, возмущаясь плохими отзывами и оправдываясь в своем рукожопье? Сложно найти фрилансера, который понимает и внимательно изучает пожелания заказчика? Крч! Василий - находка! Рекомендуем. Задача выполнена на 5+ и в указанные сроки.