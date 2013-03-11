offices

Денис Александров offices

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AntoniBliz
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Баннер! Нужен красивый анимированный баннер на тему недвижимости.
Отличный заказчик! Четкое понятное задание и своевременная оплата. Приятно было сотрудничать. Рекомендую всем!
Ищете исполнителя, который не переспрашивает одну и ту же дурь по 5 раз? Который, когда горят сроки, не лепит какую-то убогую отсебятину потом, возмущаясь плохими отзывами и оправдываясь в своем рукожопье? Сложно найти фрилансера, который понимает и внимательно изучает пожелания заказчика? Крч! Василий - находка! Рекомендуем. Задача выполнена на 5+ и в указанные сроки.
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