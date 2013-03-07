oihoo

Денис oihoo

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Требуется ответственный разработчик по CMS Drupal на доработку проекта
Drupal
Рад сотрудничеству! Отличный заказчик. Всем рекомендую.
Задание выполнил без нареканий, качественно, согласно срокам!
Ответный отзыв