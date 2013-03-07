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Что надо сделать: 1. Настроить протокол commerceML 2.0 для синхронизации с МойСклад 2. выгрузка товара yml лист 3. Поиск на русском языке по сайту (сейчас, поиск работает только по латыне) 4. ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется ответственный разработчик по CMS Drupal на доработку проекта. Что надо сделать: 1. Настроить протокол commerceML 2.0 для синхронизации с МойСклад 2. выгрузка товара yml лист 3. Поиск на русском языке ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Приложение на андройд с возможностью администрирования и обновления на удаленном доступе. Приложение необходимо для водителей компании для автоматизации процесса. Схема работы приложения - строка ввода пин кода (по номеру пинкода приложение должно ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт11 лет назад
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Имеется flash сайт по адресу www.maasai-shuka.com. Необходимо создать клон сайта в точности на HTML5+CSS( без flash). Адаптированый для мобильных устройств(резиновый).HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад